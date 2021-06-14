В Мариуполе на рынке мужчину убили пинцетом

Подозреваемого в убийстве задержала полиция.

В Мариуполе на Центральном рынке во время ссоры между посетителями произошло убийство. Один из мужчин ударил другого пинцетом, в результате чего последний скончался.

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Об этом сообщают в пресс-службе полиции Донбасса.

Преступление произошло на территории Центрального рынка. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 53-летний мужчина ударил 36-летнего местного жителя пинцетом в шею. Тот скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Благодаря свидетельствам очевидцев правоохранителям удалось установить подозреваемого в течение двух часов. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в пресс-службе полиции .

Напомним, что в Одессе полиция задержала 56-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве бывшего мужа.

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