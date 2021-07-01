В МИД рассказали, когда Европа может восстановить свободный въезд для украинцев

В МИД рассказали, когда Европа может восстановить свободный въезд для украинцев

Украина приближается к установленной Еврокомиссией норме по коронавирусу.

Европейский Союз, возможно, через две недели внесет Украину в "зеленую зону", после чего в украинцев появится больше шансов на путешествий по Европе. Украинский МИД уже работает с европейскими странами для упрощения условий поездок гражданам.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По его словам, в МИД надеются, что ЕС внесет Украину в список стран, которые безопасны для путешествий учитывая ситуацию с коронавирусом, как уже сделали для ряда других государств.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", — сказал Николенко.

Однако, он отметил, даже возможное попадание Украины в список стран "зеленой" зоны не означает автоматическое открытие границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающим

"Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинский, в частности признание свидетельств о вакцинации и цифровых COVID сертификатов", — пояснил Николенко.

Следует заметить, что просмотр списка стран "зеленой" зоны происходит каждые две недели. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутаций COVID-19.

Как сообщалось, согласно опросу компании Gradus Research, более трети украинцев будут отдыхать дома или на даче и только 18% граждан планируют летом отдыхать за границей. Но из-за пандемии большинство европейских стран долгое время не принимали путешественников и только сейчас начинают восстанавливать туризм.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, с 25 июня Германия открывает границы для вакцинированных украинцев, которые хотят въехать с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

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