В Винницкой области ураган сорвал крыши и уничтожил урожай

Досталось и Виннице и Жмеринке.

В Винницкой области десятки поваленных деревьев, а еще уничтожен урожай, подтоплены дворы и сорваны крыши.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В поселке Вороновица, в 30 километрах от Винницы, все как после апокалипсиса. Поваленные стволы, столбы, оборваны электропровода и сорваны крыши. Люди в отчаянии. «Упало, побило, разбило, но это все от природы — раздробило шифер, кусок стены выбило, веранду побило», — рассказывает пострадавший Владимир.

«Дерево с корнями вырвало, упало на провода и висит, это я хочу, чтобы сняли и помогли. Света нет со вчерашнего дня», — добавляет сосед Анатолий.

Гроза с ураганным ветром и градом обрушилась на Вороновицу накануне вечером. За считанные минуты улицы превратились в реки. Деревья падали прямо на человеческие дома. Чудом никто не пострадал. Сколько повредило домов в сельсовете пока не знают, но людям обещают все компенсировать. «Комиссия уехала по улицам, обследования, коммунальными заведениями, как раз принимают заявления, у кого крыша опрокинуло, дерева висят, но шифер уже заказали», — рассказывает председатель Вороновицкий ОТГ Александр Ковинько.

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Влило и в самой Виннице. На откачку воды во дворах выезжали спасатели, а в супермаркете под ливнем прорвало крышу и вода ринулась прямо в торговые залы. Ураганом повергало дерева, сразу несколько трасс были парализованы, пока коммунальщики не убрали ветви с дороги.

Также в Жмеринке молния попала в старую иву, из-за оборванных проводов люди несколько часов были без света.

И после обеда синоптики прогнозируют снова грозы с градом.

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