Застрявшие в аэропорту пассажиры в Анталию начали посадки

Турция освободила небо для украинских самолетов.
С Украины задерживают чартерные рейсы в Турцию. Это вылеты из Киева, Харькова и Львова в города Анталия от авиакомпаний «МАУ» и «АзурЕйр». Большинство перенесли с ночи, до вечера. Но только стало известно, что некоторым таки уже удалось попасть на борт самолета и готовится вылет.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Как пояснили в представительствах авиакомпаний — задержка вылетов произошла, потому что турецкая сторона не предоставляет разрешение. Там якобы перезагружены резким увеличением сезонных рейсов и восстановлением авиасообщения с Россией.
Отдыхающие были размещены в зоне ожидания, их обеспечили питанием. Пассажирам, которые остаются ждать, рекомендуют отслеживать время вылета на сайте аэропорта.
Напомним, что "Укрзализныця" также сообщили о задержке ряда поездов за погодных условий.