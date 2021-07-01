Застрявшие в аэропорту пассажиры в Анталию начали посадки

Турция освободила небо для украинских самолетов.

С Украины задерживают чартерные рейсы в Турцию. Это вылеты из Киева, Харькова и Львова в города Анталия от авиакомпаний «МАУ» и «АзурЕйр». Большинство перенесли с ночи, до вечера. Но только стало известно, что некоторым таки уже удалось попасть на борт самолета и готовится вылет.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Как пояснили в представительствах авиакомпаний — задержка вылетов произошла, потому что турецкая сторона не предоставляет разрешение. Там якобы перезагружены резким увеличением сезонных рейсов и восстановлением авиасообщения с Россией.

Отдыхающие были размещены в зоне ожидания, их обеспечили питанием. Пассажирам, которые остаются ждать, рекомендуют отслеживать время вылета на сайте аэропорта.

Напомним, что "Укрзализныця" также сообщили о задержке ряда поездов за погодных условий.

Новости Украины: чартерные рейсы из Киева, Харькова и Львова в Турцию были задержаны

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