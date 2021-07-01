Застряглі в аеропорту пасажири до Анталії почали посадки

Туреччина звільнила небо для українських літаків.
Із України затримують чартерні рейси до Туреччини. Це вильоти із Києва, Харкова та Львова до міста Анталія від авіакомпаній «МАУ» та «АзурЕйр». Більшість перенесли із ночі, аж до вечора. Та щойно стало відомо, що декому таки вже вдалося потрапити на борт літака і готується виліт.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Як пояснили у представництвах авіакомпаній - затримка вильотів сталася, бо турецька сторона не надає дозвіл. Там нібито перезавантажені різким збільшенням сезонних рейсів та відновленням авіасполучення із Росією.
Відпочивальники були розміщені в зоні очікування, їх забезпечили харчуванням. Пасажирам, які залишаються чекати, рекомендують відстежувати час вильоту на сайті аеропорту.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" також повідомили про затримки низки потягів через погодні умови.