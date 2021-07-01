"Ми там само, де були і у 2008 році" – Кулеба про вступ України до НАТО

"Ми там само, де були і у 2008 році" – Кулеба про вступ України до НАТО

Кулеба вважає, що Україна вступить в НАТО раніше, ніж до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вступить до НАТО раніше, аніж стане членом Євросоюзу. Утім, Альянс поки немає консенсусу щодо термінів приєднання України.

Про це очільник МЗС заявив в інтерв'ю "LIGA.net".

"За логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС", - заявив Кулеба.

Водночас щодо дат вступу України до НАТО, Кулеба нічого точно не сказав. За його словами, Україна від 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції. Проте, він каже, що окремі країни хочуть ще реформ.

"Відбувається те, що в НАТО, як і у 2008 році, немає консенсусу щодо графіку вступу України до Альянсу. Політичний консенсус про те, що Україна зрештою буде в НАТО – існує. І він був підтверджений на останньому саміті. Але давати якісь орієнтири або будувати графік нашого вступу в НАТО не готові. Це сумно, але це – реальність, з якою нам треба працювати. Водночас я абсолютно не применшую важливу роль Альянсу у стримуванні російської агресії з 2014 року. Але конкретно в цьому питанні ми там само, де були і у 2008 році", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви. Він стурбований розмовами про те, що одного дня Києву можуть надати План дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України

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