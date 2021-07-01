В Одесі чоловік роками ґвалтував дружину та дітей

В Одесі чоловік роками ґвалтував дружину та дітей

Виявилось, що у чоловіка багате кримінальне минуле.

48-річний житель Суворовського району Одеси постане перед судом за потрійне зґвалтування. Чоловік уже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини.

Як повідомили у прокуратурі, протягом 2015-2021 років чоловік ґвалтував і бив свою дружину та їх спільних дочок. Одній з яких тоді було 14 років, а інший -17 років.

Крім цього, він погрожував їм вбивством.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою. Чоловікові загрожує 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові іноземець зґвалтував неповнолітню дівчинку. За це чоловіка засудили до 12 років в'язниці.

В Закарпатській області правоохоронці намагались зґвалтували дівчину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання