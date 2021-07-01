У Херсоні коп на переході збив людину і втік

У Херсоні коп на переході збив людину і втік

Його вже відсторонили від роботи і розшукують.

У Херсоні розшукують поліцейського, який за кермом збив людину і втік з місця аварії.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

ДТП сталася вночі на перехресті у середмісті. Чоловік переходив дорогу пішохідним переходом, світлофор на той час вже був вимкнений. Коли пішохід був на середині шляху- в нього влетів автомобіль «БМВ». Водій не зупинився, а навпаки, натиснув на газ.

Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи тим часом з’ясували: автомобіль належить їхньому колезі, працівнику патрульної поліції. Зараз намагаються встановити його місцезнаходження, від роботи він відсторонений.

Нагадаємо, що на Вінниччині дивом вціліла 11-місячна дівчинка, яку збив на узбіччі нетверезий водій. Аварія сталась у селі Ладижинські хутори. Мама з дитиною прогулювались узбіччям, коли у візок на швидкості влетіла машина.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання