В Херсоне коп на переходе сбил человека и скрылся

В Херсоне коп на переходе сбил человека и скрылся

Его уже отстранили от работы и ищут.

В Херсоне разыскивают полицейского, который за рулем сбил человека и скрылся с места аварии.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

ДТП произошло ночью на перекрестке в центре города. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, светофор в то время уже был выключен. Когда пешеход был на середине пути- в него влетел автомобиль «БМВ». Водитель не остановился, а наоборот, нажал на газ.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы тем временем выяснили автомобиль принадлежит их коллеге, сотруднику патрульной полиции. Сейчас пытаются установить его местонахождение, от работы он отстранен.

Напомним, что в Винницкой чудом уцелела 11-месячная девочка, которую сбил на обочине нетрезвый водитель. Авария произошла в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине, когда в коляску на скорости влетела машина.

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