В Одессе мужчина годами насиловал жену и детей, а до этого убил тещу

В Одессе мужчина годами насиловал жену и детей, а до этого убил тещу

Оказалось, что у мужчины богатое криминальное прошлое.

48-летний житель Суворовского района Одессы предстанет перед судом за тройное изнасилование. Мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены.

Как сообщили в прокуратуре, в течение 2015-2021 годов мужчина насиловал и избивал свою жену, а также их совместных дочерей. Одной из которых тогда было 14 лет, а другой -17 лет.

Кроме этого, он угрожал им убийством.

Сейчас по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. За это мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

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