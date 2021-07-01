В Одессе мужчина годами насиловал жену и детей, а до этого убил тещу

Оказалось, что у мужчины богатое криминальное прошлое.
48-летний житель Суворовского района Одессы предстанет перед судом за тройное изнасилование. Мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены.
Как сообщили в прокуратуре, в течение 2015-2021 годов мужчина насиловал и избивал свою жену, а также их совместных дочерей. Одной из которых тогда было 14 лет, а другой -17 лет.
Кроме этого, он угрожал им убийством.
Сейчас по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. За это мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.