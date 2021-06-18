Летом в Европу: какие страны доступны для украинцев и как туда попасть

В Европу на море без ПЦР-тестов украинцы могут поехать в Черногорию и Албанию.

Летние отпуска в разгаре, но согласно опросу компании Gradus Research, более трети украинцев будут отдыхать дома или на даче и только 18% граждан планируют летом отдыхать за границей. Но из-за пандемии большинство европейских стран долгое время не принимали путешественников и только сейчас начинают восстанавливать туризм.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua.

Греция

Украинцам разрешено въезжать на территорию Греции при условии наличия одного из следующих документов:

документ о полном курсе вакцинации (сделанной не ранее чем за 14 дней до даты въезда)

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не ранее чем за 72 часа. Документ должен быть с переводом на английский язык

справка о перенесенном коронавирусе или наличии антител. Такой документ тоже должен содержать перевод на английский язык (силу справок от 2 до 9 месяцев от даты выдачи).

Указанные выше требования распространяются также на детей от 5 лет.

Сейчас въехать в Грецию возможно через международные аэропорты; морские порты Патры, Игуменица, Керкира; сухопутные пограничные пункты пропуска Промахонас и Орменио (круглосуточно); Эвзоны (с 7:00 до 23:00).

Туристам из Украины для въезда нужно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Кроме того, на пункте пропуска через государственную границу Греции туристов выборочно могут тестировать на коронавируса. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14 дня карантине в определенных правительством местах.

Болгария

Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии одного из следующих документов:

сертификата полного курса вакцинации (сделанной не ранее, чем за 14 дней до даты въезда). В документе должны быть указаны: личные данные лица и информация о вакцине;

отрицательного ПЦР-теста, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;

документа, который подтверждает перенесенный коронавирус или наличие антител в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

Дети до 5 лет освобождены от указанных требований.

Хорватия

Украинцы могут отдохнуть и в Хорватии, которая также принимает уже упомянутые справки и обязывает зарегистрироваться перед вылетом. Но также страна позволяет предоставить результат быстрого антиген-теста на COVID-19. Кроме того, туристы могут даже пройти такое тестирование в аэропорту.

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Впрочем, следует заметить, что Хорватия признает только вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca. А если турист вакцинирован однократной Janssen/Johnson & Johnson, то иммунизация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в страну.

Кроме того, туристы должны иметь с собой документальное подтверждение об уплате в полном объеме на планируемый период пребывания отеля/апартаментов/кемпа/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

При отсутствии одного из вышеуказанных документов въезд в Хорватию может быть разрешен, но при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов в самой стране. Самоизоляция длится 10 дней, если поступит отрицательный результат теста, лицо может покинуть помещение.

Дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЛП-теста, быстрого теста на антиген или подтверждения врача, переболел Covid-19.

Венгрия

Сейчас на украинском-венгерской границе для въезда в соседнюю страну можно использовать исключительно пункты пропуска« Тиса»,«Лужники» и «Вилок». Также, согласно тамошним правилам, все украинцы по прибытии обязательно попадают в карантин на 10 дней (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от карантина возможно при условии:

наличия результатов двух отрицательных тестов (исключительно в Венгрии) на COVID-19, который надо сдать с разницей во времени минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются.

В то же время, с 11 июня 2021 года Венгрия позволила украинцам с т. нз. «паспортом вакцинации» въезжать без ограничений и без обязательного прохождения 10-дневного карантина. Вместе с такими гражданами также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Также в Венгрию могут пустить, если гражданин документально докажет, что в течение последних шести месяцев болел COVID-19.

Франция

Страна с 9 июня отменила ограничения только для туристов с сертификатами полной вакцинации. На границе будут принимать сертификаты только четырех признанных Европейским агентством по медикаментов вакцин — Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

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Насчет AstraZeneca, то она распространяется в ЕС под коммерческим названием «Ваксзервия», поэтому пока нет подтверждений, будут ли принимать индийскую и южнокорейскую версии, которыми прививают украинцев.

Китайский «Коронавак», который тоже используют в Украине, в списке пока отсутствует.

Германия

Пока еще украинцы не могут поехать в страну, но эта возможность появится с 25 июня, когда Германия разрешит въезд на свою территорию гражданам стран, не входящих в ЕС, при условии прохождения ими полного курса вакцинации.

Важно, чтобы вторая доза вакцины была введена за 14 дней до путешествия. Свидетельство о прививках будет проверять как полиция, так и авиакомпании. В Германии признают сейчас прививки такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Испания

Испания с недавнего времени пускает к себе иностранцев, вакцинированных препаратами, которые признаны в стране. По информации RTVE, вакцинированные путешественники смогут въезжать в страну, если они прошли курс прививок вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, утвержденных в ЕС, а также китайскими Sinopharm и Sinovac, которые получили разрешение ВОЗ.

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На сайте посольства Украины в Испании и на интерактивной карте МИД о режиме въезда указано, что временный въезд в Испанию разрешен для «лиц, имеющих справку о вакцинации, признанную Министерством здравоохранения Испании, при условии предварительной проверки санитарными органами, а также несовершеннолетние сопровождающие лица по критериям, определенным Министерством здравоохранения».

Кроме того, для пассажиров, приезжающих в Испанию воздушным или морским транспортом, должны заблаговременно заполнить форму санитарного контроля и получить QR код, который нужно будет показать для посадки на рейс и на границе. Это распространяется для тех, кто едет транзитом.

Албания

Страна впускает к себе туристов без негативных ПЦР-тестов и карантина. Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы. Но некоторые авиакомпании могут проверять у пассажиров ПЦР-тест на COVID-19 до вылета в Албанию.

Босния и Герцеговина

Страна пускает к себе иностранцев, но опять же при наличии отрицательного ПЦР-теста, выданного не позднее 48 часов на момент въезда. Следует заметить, что в туристическом регионе действуют строгие ограничения, например требованием является использование защитной маски на улице и в помещениях. Исключение дети до 6 лет.

Кипр

Кипр требует предварительную регистрацию и принимает только отрицательный результат ПЦР-теста. Также после прилета надо пройти платное тестирование повторно.

Зарегистрироваться нужно на платформе CyprusFlightPass, получить личную карточку доступа к вылету за 24 часа. Указанные требования распространяются на страны "красной" зоны, пересматриваются еженедельно.

На сайте посольства также указано, что во время путешествия на Кипр следует быть готовыми предоставить документы, подтверждающие:

цель поездки (место жительства: оплаченный отель, договор аренды квартиры и т.д.);

финансовые средства (на все время пребывания на Кипре, минимум 50 евро в сутки)

намеренье вернуться в Украину (оплаченный обратный авиабилет)

страхование путешествия.

Черногория

Одной из наиболее удобных для туристов стран, где не требуются дополнительные справки, есть пока Черногория. В страну пускают путешественников без необходимости каких тестов.

В то же время в посольстве призывают туристов воздержаться от автомобильных путешествий и использовать прямые перелеты, или косвенные с минимально коротким временем для пересадки.

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Молдова

Привитые от COVID-19 украинские туристы смогут въезжать без других ограничений в Молдову, поскольку государство 10 июня договорилось со страной о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса.

В случае отсутствия такого документа турист может показать на границе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного максимум за 72 часа до посадки. Подтверждение необходимо подать одной из следующих языков: румынский, английский, французский немецком, итальянском или русском.

Те, кто едут без теста ПЦР, должны заполнить эпидемиологический лист, а также подписать декларацию о самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах. Прервать этот режим можно после 10-го дня, если человек проведет ПЦР тест на COVID-19 и результат будет отрицательным.

Следует заметить, что все эти ограничения временные, поскольку если Украина попадет в список «зеленых» стран, то путешествовать можно будет без теста и сертификата.

Сейчас в перечне так называемых безопасных стран следующие государства: Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай.

Чтобы найти все правила пересечения границы к конкретной стране, в которую планируете поехать, следует перейти на специальный сайт, где регулярно обновляются статусы всех стран, о запрете/разрешении въезда иностранцев. Перед покупкой билетов следует непременно проверять информацию об условиях въезда в другие страны. Украинский МИД рекомендует гражданам при выезде за границу регистрироваться в системе "Друг".

tripadvisor.mfa.gov.ua — это онлайн-карта, где можно проверить разрешения и ограничения въезда,

covid19.rnbo.gov.ua — это онлайн-карта от СНБО о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Украине и мире,

gisanddata.maps.arcgis.com — онлайн-панель мониторинга распространения коронавируса Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что такое COVID-сертификат, какую информацию в него вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

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