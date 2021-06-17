Тадж Махал вновь открылся для туристов

Из-за уменьшения количества инфицированных коронавирусом, индийские власти решили ослабить карантин.
Тадж Махал вновь открыт для туристов.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что пропускать во дворец будут лишь 650 посетителей в день. На входе всем будут измерять температуру. Полиция будет следить чтобы туристы носили маски и соблюдали дистанцию.
Тадж Махал закрыли в апреле из-за безумного всплеска заболеваемости в стране. Теперь количество инфицированных снизились чуть ли не в 7 раз. А в Агре, где расположен дворец, аж в 70. На этой неделе в большинстве регионов Индии также заработают магазины и рестораны.