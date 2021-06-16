Украина на Евро-2020: расклады перед вторым туром в группе С

Рассказываем, кто и на что претендует.

Уже завтра, 17 июня, сборная Украины проведет свой второй матч на чемпионате Европы-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет Северная Македония.

Пока "сине-желтые" готовятся к важному поединку, разбираемся в шансах команд нашей группы выйти в плей-офф уже по итогам баталий 2-го тура.

Турнирное положение в Группе C:

Нидерланды (3) - Австрия (3) - Украина (0) - Северная Македония (0).

Матчи 2-го тура:

17 июня: Украина - Северная Македония (16:00), Нидерланды - Австрия (22:00)

Расклады перед вторым туром:

Австрия пройдет дальше, если обыграет Нидерланды. Она обеспечит себе первое место в группе, если победит, а Украина не обыграет Северную Македонию.

Нидерланды пройдут дальше, если обыграют Австрию. Команда застолбит первое место, если победит, а Северная Македония не обыграет Украину.

Украина потеряет шансы, если уступит Северной Македонии, а Австрия не проиграет Нидерландам.

Северная Македония потеряет шансы, если проиграет Украине, а Нидерланды не уступят Австрии.

Матчи 3-го тура:

21 июня: Украина - Австрия (19:00), Северная Македония - Нидерланды (19:00),

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Напомним

В первом туре украинская команда потерпела поражение от Нидерландов (2:3) , а Северная Македония уступила Австрии (1:3) .

, а Северная Македония . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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