Евро-2020: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 17 июня

В этот день свой второй поединок на турнире сыграют подопечные Андрея Шевченко.

В четверг, 17 июня, состоится три игры 2 тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020.

Важнейшую игру на турнире сыграет сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко постараются добыть первую победу на Евро-2020 в поединке с командой Северной Македонии.

Также читайте Чемпионат Европы по футболу 2020: турнирные таблицы

ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.

Где смотреть матч Украина - Северная Македония

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Украина - Северная Македония

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают команду Андрея Шевченко. на победу украинской сборной можно поставить с коэффициентом 1.65. Ничья - 3.95. Победа команды Северной Македонии - 5.90.

В первом туре Украина в матче-триллере проиграла Нидерландам (2:3) , а Северная Македония оказалась слабее Австрии (1:3) .

, а Северная Македония . Ни одна из команд не гарантирует себе участие в плей-офф раунде даже в случае победы.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Где смотреть матч Дания - Бельгия (19:00)

Поединок группы B, который будет сыгран на стадионе "Паркен" в Копенгагене, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Дания - Бельгия

Фаворитом этого противостояния является Бельгия. На ее победу принимаются ставки в размере 2,11, ничья - 3,32, а победа Дании, в свою очередь, оценивается в 4,06.

Associated Press

Сборная Бельгии обеспечит себе участие в плей-офф, если одержит победу в матче.

В первом туре Дания уступила Финляндии (0:1), а Бельгия разгромила Россию (3:0).

Где смотреть матч Нидерланды - Австрия (22:00)

Встречу этих команд, которая состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, можно будет увидеть на ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды - Австрия

Явным фаворитом этого поединка являются "оранжевые". Так, на победу нидерландцев стоит коэффициент 1,62. Ничья - 4,20. Победа Австрии оценивается в 6,00.

Победитель матча гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Австрия.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку