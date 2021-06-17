Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 17 июня зафиксирован 1188 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 55 человек, еще 44 682 выздоровели. Было проведено 55296 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 211688 251 5165 3 202023 1223 Винницкая 70957 43 1685 0 68835 55 Волынская 61962 36 1182 0 60096 53 Днепропетровская 135145 78 4386 8 128238 234 Донецкая 90288 51 2325 0 87090 96 Житомирская 88223 35 1774 0 85760 95 Закарпатская 62003 26 1600 0 59867 93 Запорожская 104208 58 2414 4 100873 174 Ивано-Франковская 86585 14 2085 1 83956 128 Киевская 126889 60 2730 1 122414 274 Кировоградская 20534 12 833 1 18848 287 Луганская 26458 21 930 1 25025 62 Львовская 137061 45 3630 5 131519 49 Николаевская 69617 43 1827 1 67245 126 Одесская 140251 21 2955 4 134913 132 Полтавская 77611 54 1840 2 74935 93 Ровенская 79251 23 1200 2 77375 151 Сумская 77616 46 1304 0 75386 117 Тернопольская 69940 13 1192 0 67959 74 Харьковская 148121 96 3456 10 142364 456 Херсонская 35520 37 1122 1 33415 131 Хмельницкая 88682 42 1852 5 85954 57 Черкасская 81470 41 1296 6 78830 297 Черновицкая 79769 23 1787 0 77316 65 Черниговская 57376 19 1332 0 55424 160

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2227225 человек.

Выздоровели — 2145660.

Летальных случаев — 51902.

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