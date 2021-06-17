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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 июня

УНІАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 17 июня зафиксирован 1188 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 55 человек, еще 44 682 выздоровели. Было проведено 55296 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

211688

251

5165

3

202023

1223

Винницкая

70957

43

1685

0

68835

55

Волынская

61962

36

1182

0

60096

53

Днепропетровская

135145

78

4386

8

128238

234

Донецкая

90288

51

2325

0

87090

96

Житомирская

88223

35

1774

0

85760

95

Закарпатская

62003

26

1600

0

59867

93

Запорожская

104208

58

2414

4

100873

174

Ивано-Франковская

86585

14

2085

1

83956

128

Киевская

126889

60

2730

1

122414

274

Кировоградская

20534

12

833

1

18848

287

Луганская

26458

21

930

1

25025

62

Львовская

137061

45

3630

5

131519

49

Николаевская

69617

43

1827

1

67245

126

Одесская

140251

21

2955

4

134913

132

Полтавская

77611

54

1840

2

74935

93

Ровенская

79251

23

1200

2

77375

151

Сумская

77616

46

1304

0

75386

117

Тернопольская

69940

13

1192

0

67959

74

Харьковская

148121

96

3456

10

142364

456

Херсонская

35520

37

1122

1

33415

131

Хмельницкая

88682

42

1852

5

85954

57

Черкасская

81470

41

1296

6

78830

297

Черновицкая

79769

23

1787

0

77316

65

Черниговская

57376

19

1332

0

55424

160

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2227225 человек.
  • Выздоровели — 2145660.
  • Летальных случаев — 51902.

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