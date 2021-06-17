Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.
В Україні станом на ранок 17 червня зафіксовано 1188 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 55 людей, ще 44 682 одужали. Було проведено 55 296 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
211688
|
251
|
5165
|
3
|
202023
|
1223
|
Вінницька
|
70957
|
43
|
1685
|
0
|
68835
|
55
|
Волинська
|
61962
|
36
|
1182
|
0
|
60096
|
53
|
Дніпропетровська
|
135145
|
78
|
4386
|
8
|
128238
|
234
|
Донецька
|
90288
|
51
|
2325
|
0
|
87090
|
96
|
Житомирська
|
88223
|
35
|
1774
|
0
|
85760
|
95
|
Закарпатська
|
62003
|
26
|
1600
|
0
|
59867
|
93
|
Запорізька
|
104208
|
58
|
2414
|
4
|
100873
|
174
|
Івано-Франківська
|
86585
|
14
|
2085
|
1
|
83956
|
128
|
Київська
|
126889
|
60
|
2730
|
1
|
122414
|
274
|
Кіровоградська
|
20534
|
12
|
833
|
1
|
18848
|
287
|
Луганська
|
26458
|
21
|
930
|
1
|
25025
|
62
|
137061
|
45
|
3630
|
5
|
131519
|
49
|
Миколаївська
|
69617
|
43
|
1827
|
1
|
67245
|
126
|
Одеська
|
140251
|
21
|
2955
|
4
|
134913
|
132
|
Полтавська
|
77611
|
54
|
1840
|
2
|
74935
|
93
|
Рівненська
|
79251
|
23
|
1200
|
2
|
77375
|
151
|
Сумська
|
77616
|
46
|
1304
|
0
|
75386
|
117
|
Тернопільська
|
69940
|
13
|
1192
|
0
|
67959
|
74
|
Харківська
|
148121
|
96
|
3456
|
10
|
142364
|
456
|
Херсонська
|
35520
|
37
|
1122
|
1
|
33415
|
131
|
Хмельницька
|
88682
|
42
|
1852
|
5
|
85954
|
57
|
Черкаська
|
81470
|
41
|
1296
|
6
|
78830
|
297
|
Чернівецька
|
79769
|
23
|
1787
|
0
|
77316
|
65
|
Чернігівська
|
57376
|
19
|
1332
|
0
|
55424
|
160
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 227 225 осіб.
- Одужало – 2 145 660.
- Летальних випадків – 51 902.