Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 17 червня зафіксовано 1188 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 55 людей, ще 44 682 одужали. Було проведено 55 296 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 211688 251 5165 3 202023 1223 Вінницька 70957 43 1685 0 68835 55 Волинська 61962 36 1182 0 60096 53 Дніпропетровська 135145 78 4386 8 128238 234 Донецька 90288 51 2325 0 87090 96 Житомирська 88223 35 1774 0 85760 95 Закарпатська 62003 26 1600 0 59867 93 Запорізька 104208 58 2414 4 100873 174 Івано-Франківська 86585 14 2085 1 83956 128 Київська 126889 60 2730 1 122414 274 Кіровоградська 20534 12 833 1 18848 287 Луганська 26458 21 930 1 25025 62 Львівська 137061 45 3630 5 131519 49 Миколаївська 69617 43 1827 1 67245 126 Одеська 140251 21 2955 4 134913 132 Полтавська 77611 54 1840 2 74935 93 Рівненська 79251 23 1200 2 77375 151 Сумська 77616 46 1304 0 75386 117 Тернопільська 69940 13 1192 0 67959 74 Харківська 148121 96 3456 10 142364 456 Херсонська 35520 37 1122 1 33415 131 Хмельницька 88682 42 1852 5 85954 57 Черкаська 81470 41 1296 6 78830 297 Чернівецька 79769 23 1787 0 77316 65 Чернігівська 57376 19 1332 0 55424 160

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 227 225 осіб.

Одужало – 2 145 660.

Летальних випадків – 51 902.

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