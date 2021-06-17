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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 17 червня зафіксовано 1188 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 55 людей, ще 44 682 одужали. Було проведено 55 296 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

211688

251

5165

3

202023

1223

Вінницька

70957

43

1685

0

68835

55

Волинська

61962

36

1182

0

60096

53

Дніпропетровська

135145

78

4386

8

128238

234

Донецька

90288

51

2325

0

87090

96

Житомирська

88223

35

1774

0

85760

95

Закарпатська

62003

26

1600

0

59867

93

Запорізька

104208

58

2414

4

100873

174

Івано-Франківська

86585

14

2085

1

83956

128

Київська

126889

60

2730

1

122414

274

Кіровоградська

20534

12

833

1

18848

287

Луганська

26458

21

930

1

25025

62

Львівська

137061

45

3630

5

131519

49

Миколаївська

69617

43

1827

1

67245

126

Одеська

140251

21

2955

4

134913

132

Полтавська

77611

54

1840

2

74935

93

Рівненська

79251

23

1200

2

77375

151

Сумська

77616

46

1304

0

75386

117

Тернопільська

69940

13

1192

0

67959

74

Харківська

148121

96

3456

10

142364

456

Херсонська

35520

37

1122

1

33415

131

Хмельницька

88682

42

1852

5

85954

57

Черкаська

81470

41

1296

6

78830

297

Чернівецька

79769

23

1787

0

77316

65

Чернігівська

57376

19

1332

0

55424

160

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 227 225 осіб.
  • Одужало – 2 145 660.
  • Летальних випадків –  51 902.

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