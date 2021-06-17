В немедленной трансплантации печени нуждается 2-летний Борис

Ориентировочная стоимость услуги в частном учреждении составляет 80 000 долларов.

Родители Бориса Свиридова из Харькова даже подумать не могли после рождения сына, которого испытания через несколько лет ждать их малыша. Ничто не подсказывало, что ребенка будет постигнет такая тяжелая болезнь — гепатобластома, то есть рак печени.

Болезнь проявилась внезапно

«Активный мальчик, не болел, хорошо ел и особенно ни на что не жаловался, в начале 2021 у него стал заметно выделяться животик, связывали с его хорошим аппетитом, 7 февраля 2021 пожаловался на боль в боку, а 8 февраля 2021 сделали УЗИ и получили первую информацию — новообразования. В течение недели сделали КТ, биопсию — рак печени, гепатобластома, метастазы в легких», — рассказывают историю болезни своего сына родители.

Только о болезни стало известно состояние ребенка начал резко ухудшаться, способствовало тому и то, что пораженная печень после биопсии начала давать кровотечения, поэтому ребенку за месяц пришлось перенести три операции.

«Неделя в реанимации и в ней же начали химиотерапию по протоколу. В течение месяца провели еще 2 повторные операции по удалению тампонады после биопсии. Вторая закончилась успешно, Борис боролся. Оказалось, что самая простая операция не такая уж простая и нужно срочно бегать и искать, получать медицинские препараты, которых нет в Украине», — добавляет папа малыша.

Трансплантация печени — единственное решение

Лечение химиотерапией еще больше подорвало состояние и без того поврежденной раком печени. Через семь месяцев врачи констатировали, что орган не спасти, поэтому ребенку необходимо провести трансплантацию печени. Чтобы убедиться, что это единственный выход семья обратилась к немецким врачам и те подтвердили выводы украинских медиков.

«Документы также направили в Германию, в Мюнхен, там подтвердили необходимость именно трансплантации, поскольку опухоль охватила всю печень», — с отчаянием говорит папа мальчика.

Отец Бориса станет для него донором

После пройденного исследования выяснилось, что именно папа больше всего подошел как донор для сына. Перед родителями теперь стал выбор, где проводить такую операцию. Имея негативный опыт лечения в государственной клинике, они приняли решение, что обратятся в частную, где работает один из именитых украинских врачей, который имеет большой опыт проведения трансплантаций печени. К тому же, надо учесть, что основной диагноз у малыша еще не преодолен.

И теперь вопрос стал остро с финансами, ведь ориентировочная стоимость услуги в частном учреждении составляет 80 000 долларов.

Деньги нужно немедленно

Откладывать такую операцию нельзя, ведь организм ребенка все еще ослабляет онкология, которая может прогрессировать, поэтому терять времени нельзя. Специалисты назначили трансплантацию уже на июль, и к этому времени у семьи Бориса есть время на сбор средств. После проведения операции ребенка ждет восстановления и по меньшей мере еще 10 курсов химиотерапии, чтобы окончательно не дать шансы онкологии.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168742228262972

Монобанк: 5375414104572283

Афанасьева Татьяна (мама малыша)

или

ПриватБанк

МФО банка: 305299

IBAN: UA783052990000026207664156776

Счет получателя: 26207664156776

РНОКПП получателя: 2847400446

Пополнение счета АФАНАСЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Больше информации — https://saveboris.org/

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