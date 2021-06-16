Євро-2020: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 17 червня

Цього дня свій другий поєдинок на турнірі зіграють підопічні Андрія Шевченка.

У четвер, 17 червня, відбудеться три гри 2 туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020.

Надважливий матч на турнірі зіграє збірна України. Підопічні Андрія Шевченка спробують здобути першу перемогу на Євро-2020 в поєдинку з командою Північної Македонії.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня і розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Україна - Північна Македонія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Україна - Північна Македонія

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають команду Андрія Шевченка. на перемогу української збірної можна поставити з коефіцієнтом 1.65. Нічия - 3.95. Перемога команди Північної Македонії - 5.90.

У першому турі Україна в матчі-трилері програла Нідерландам (2:3) , а Північна Македонія виявилася слабкішою за Австрію (1:3) .

, а Північна Македонія . Жодна з команд не гарантує собі участь у плейоф раунді навіть у разі перемоги.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Де дивитися матч Данія - Бельгія (19:00)

Поєдинок групи B, який буде зіграний на стадіоні "Паркен" у Копенгагені, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Данія - Бельгія

Фаворитом цього протистояння є Бельгія. На її перемогу приймаються ставки в розмірі 2,11, нічия - 3,32, а перемога Данії, у свою чергу, оцінюється в 4,06.

Associated Press

Збірна Бельгії забезпечить собі участь у плейоф, якщо здобуде перемогу в матчі.

У першому турі Данія поступилася Фінляндії (0:1), а Бельгія розгромила Росію (3:0).

Де дивитися матч Нідерланди - Австрія (22:00)

Зустріч цих команд, яка відбудеться на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі, можна буде побачити на ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Нідерланди - Австрія

Явним фаворитом цього поєдинку є "помаранчеві". Так, на перемогу нідерландців стоїть коефіцієнт 1,62. Нічия - 4,20. Перемога Австрії оцінюється в 6,00.

Переможець матчу гарантує собі вихід до 1/8 фіналу турніру.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди - Австрія.

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