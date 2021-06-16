Україна на Євро-2020: розклади перед другим туром у групі С

Розповідаємо, хто і на що претендує.
Вже завтра, 17 червня, збірна України проведе свій другий матч на Чемпіонаті Європи-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде Північна Македонія.
Поки "синьо-жовті" готуються до важливого поєдинку, розбираємося в шансах команд нашої групи вийти до плейоф вже за підсумками баталій 2-го туру.
Турнірне становище в Групі C:
Нідерланди (3) - Австрія (3) - Україна (0) - Північна Македонія (0).
Матчі 2-го туру:
17 червня: Україна - Північна Македонія (16:00), Нідерланди - Австрія (22:00)
Розклади перед другим туром:
- Австрія пройде далі, якщо обіграє Нідерланди. Вона забезпечить собі перше місце в групі, якщо переможе, а Україна не обіграє Північну Македонію.
- Нідерланди пройдуть далі, якщо обіграють Австрію. Команда застовпить першу сходинку, якщо переможе, а Північна Македонія не обіграє Україну.
- Україна втратить шанси, якщо поступиться Північній Македонії, а Австрія не програє Нідерландам.
- Північна Македонія втратить шанси, якщо програє Україні, а Нідерланди не поступляться Австрії.
Матчі 3-го туру:
21 червня: Україна - Австрія (19:00), Північна Македонія - Нідерланди (19:00),
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Нагадаємо:
- У першому турі українська команда зазнала поразки від Нідерландів (2:3), а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3).
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.