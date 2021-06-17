Через зменшення кількості інфікованих коронавірусом, індійська влада вирішила послабити карантин.

Тадж Махал знову відкритий для туристів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що пропускатимуть до палацу лише 650 відвідувачів на день. На вході усім вимірюватимуть температуру. Поліція слідкуватиме аби туристи носили маски й дотримувалися дистанції.

Тадж Махал зачинили у квітні через шалений сплеск захворюваності в країні. Тепер кількість інфікованих знизилися ледь не у 7 разів. А в Агрі, де розташований палац, аж у 70. Цього тижня у більшості регіонів Індії також запрацюють магазини та ресторани.

Новини світу: Тадж-Махал знову відкрився для туристів

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