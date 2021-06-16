Випускні в Україні: скільки коштує прощання зі школою

Щоб зекономити, випускники орендують локації під святкування.

В Україні почалася пора випускних. ТСН вирішила підрахувати, скільки в середньому потрібно витратити на основні складові прощання зі школою: одяг, фотоальбом та застілля.

Про випускний бюджет і випускну моду - у матеріалі ТСН.19:30.

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Випускниця Даша продумує образ до свята. До душі припало три сукні. Перша - за 12500 гривень. Інше вбрання коштує 11 тисяч гривень. Зупиняється на тій сукні, що за 8500 грн. У бюджет, який дозволили батьки, вкладається.

Влад обирає собі костюм. Чоловічий вибір - традиційно скромніший. Парубки, кажуть у магазині, стали практичніші. Класику беруть рідко: частіше під жакет вдягають футболку, а не сорочку. А на ноги - кеди, а не черевики. Взуття коштує 2395 гривень, а від ременя відмовилися взагалі.

Ціна за костюм - 3995 гривень. Популярний варіант - темні джинси з сорочкою . Але Влад, як побачив себе в класиці - то й забув про те, що хотів сучасний стиль.

На бенкет діти складалися по 1500 гривень. Ресторани столиці беруть в середньому від тисячі до півтори тис. за людину. Щоб зекономити, випускники орендують локації під святкування. Тут є все: посуд, караоке, місце для танців, барна стійка і музика.

А от фотоальбоми, на відміну від алкоголю, не втратили популярності. Тільки посучаснішали. На часі - фотографії, що оживають. Наводите на фотографію смартфоном - а вона обертається на відео. Якщо звичана найдешевша фотокнига класу коштує 400 гривень, то з доповненою реальністю - від 1 тисячі і вище.

Кінцева ціна випускного на людину, на прикладі наших випускників, виходить 8-10 тисяч гривень. Якщо оновити гардероб батьків і запросити і їх на бенкет - буде ще близько 5-6 тисяч гривень.

Нагадаємо, школярки в Рівненській області оригінально відсвяткували завершення навчання. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові.

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