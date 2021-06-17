Рейтинг был создан сайтом SaveOnEnergy.

Украина вошла в список лучших европейских стран для туристических походов.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что рейтинг был создан сайтом SaveOnEnergy, с целью познакомить туристов с лучшими уголками мира для эко-отдыха. По результатам исследований, украинские земли признали самыми привлекательными для длительных походов.

Также среди стран с самым высоким рейтингом походов оказались Ирландия, Исландия и Великобритания. А вот наименее привлекательные страны для эко-туристов — Болгария, Финляндия и Эстония.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возглавила рейтинг туристической поисковой системы как самая доступная страна для путешествий на авто.

Украина вошла в рейтинг лучших туристических стран Европы – Экономические новости

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