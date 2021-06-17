Рейтинг був створений сайтом Сейв он Енерджі.

Україна увійшла до списку найкращих європейських країн для туристичних походів.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що рейтинг був створений сайтом Сейв он Енерджі, з метою познайомити туристів із найкращими куточками світу для ековідпочинку. За результатами досліджень, українські землі визнали найбільш привабливими для тривалих походів.

Також серед країн із найвищим рейтингом походів опинилися Ірландія, Ісландія та Велика Британія. А от найменш привабливі країни для екотуристів - Болгарія, Фінляндія та Естонія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очолила рейтинг туристичної пошукової системи як найдоступніша країна для подорожей на авто.

Україна увійшла до рейтингу найкращих туристичних країн Європи – Економічні новини

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