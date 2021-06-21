Погода в Україні: понеділок, 21 червня, буде сухим та спекотним

Опади можливі лише в Карпатах.

У понеділок, 21 червня, в Україні буде суха та спекотна погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні буде сухо, лише в Карпатському регіоні окремі невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень у південних областях та на Прикарпатті 24-29°, на решті території 27-32°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві 21 червня опади також не передбачаються. Вночі повітря прогріється до 16-18°, а вдень до 30-32°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, від понеділка до України зайде справжня літня спека - 28-33° і вище.

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