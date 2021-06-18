В Париже снова открылся Диснейленд, но обниматься с Микки Маусом запрещено

При этом на территории тематического парка действуют ограничения.
Закрытый из-за пандемии COVID парижский Диснейленд открылся через 8 месяцев простоя. Согласно правилам парка, тесное общение, в том числе объятия, временно приостановлены, а посетители старше шести лет обязаны носить маски.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что накануне Диснейленд открылся для посетителей. В то же время аниматоры в костюмах мультяшных персонажей из-за ограничений не могут традиционно развлекать посетителей для селфи и держатся на расстоянии.
По словам гендиректора парижского Диснейленда Наташи Рафальски, его открытие стало переломным моментом для всего туристического и гостиничного сектора Франции, который выходит из пандемии.
Кроме того заработал и самый большой парк развлечений в Риме, говорится в сюжете ТСН.12.00. Правила посещения те же, что и во Франции, плюс обязательная дезинфекция рук перед каждым аттракционом.
Также в Италии разрешили свадебные вечеринки максимум на 30 гостей. Каждый должен быть вакцинирован или протестирован на COVID-19, и опять-таки в маске.
Напомним, что из-за уменьшения количества инфицированных коронавирусом, индийские власти решили ослабить карантин. Тадж Махал вновь открыт для туристов.