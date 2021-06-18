У Парижі знову відкрився Діснейленд, але обійматися з Міккі Маусом заборонено

При цьому на території тематичного парку діють обмеження.

Закритий через пандемію COVID паризький Діснейленд відкрився через 8 місяців простою. Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що напередодні Діснейленд відкрився для відвідувачів. У той же час аніматори в костюмах мультяшних персонажів через обмеження не можуть традиційно обіймати відвідувачів для селфі й тримаються на відстані.

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За словами гендиректора паризького Діснейленду Наташі Рафальскі, його відкриття стало переломним моментом для всього туристичного і готельного сектора Франції, який виходить з пандемії.

Крім того запрацював і найбільший парк розваг у Римі, йдеться в сюжеті ТСН.12.00. Правила відвідування ті самі, що і у Франції, плюс обов’язкова дезінфекція рук перед кожним атракціоном.

Також в Італії дозволили весільні вечірки максимуму на 30 гостей. Кожен має бути вакцинований або протестований на COVID-19, і знов таки у масці.

Нагадаємо, що через зменшення кількості інфікованих коронавірусом, індійська влада вирішила послабити карантин. Тадж Махал знову відкритий для туристів.

Новини світу: у Парижі відкривається Діснейленд, проте обійматися з Міккі Маусом заборонено

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