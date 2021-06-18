Дружина Григорія Чапкіса приїхала на похорон хореографа

Про це розповів син маестро.

Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, теж хореограф Грег Чапкіс, який прилетів на похорон батька з США, зізнався, що дружина маестро Міла присутня на прощанні.

Це він підтвердив журналісту ТСН.ua. Проте жінка все ж таки воліє залишатися у тіні і не хоче публічності. Зауважимо, що раніше Грег Чапкіс поділився з нами, що Міла до останніх днів життя була поруч з Григорієм Миколайовичем та доглядала за ним.

Якою була історія життя легендарного танцівника Григорія Чапкіса

Зазначимо, що Чапкіс навіть одружився з Мілою, яка молодша від нього на 51 рік. Про жінку відомо, що вона бізнесвумен, керує магазинами прикрас. В одному з них вони й познайомились. Чапкіс вирішив придбати каблучку, закашлявся, а директорка - запропонувала йому пігулку. Наступного дня Міла перетелефонувала дізнатися, як почувається Григорій Миколайович і так все закрутилося.

Зауважимо, що сьогодні церемонія прощання з легендою танцю Григорієм Чапкісом відбувалася у національній філармонії в Києві. Присутніх було не дуже багато. Здебільшого родичі маестро, його учні, а також декілька колег із шоубізу. Поховають зірку на Байковому кладовищі.

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