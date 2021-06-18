Жена Григория Чапкиса приехала на похороны хореографа

Об этом рассказал сын маэстро.

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, тоже хореограф Грег Чапкис, который прилетел на похороны отца из США, признался, что жена маэстро Мила присутствовала на прощании.

Это он подтвердил журналисту ТСН.ua. Однако женщина все же предпочитает оставаться в тени и не хочет публичности. Заметим, что ранее Грег Чапкис поделился с нами, что Мила до последних дней жизни была рядом с Григорием Николаевичем и ухаживала за ним.

Какой была история жизни легендарного танцовщика Григория Чапкиса

Отметим, что Чапкис даже женился на Миле, которая моложе его на 51 год. О женщине известно, что она бизнесвумен, руководит магазинами украшений. В одном из них они и познакомились. Чапкис решил приобрести кольцо, закашлялся, а директор — предложила ему таблетку. На следующий день Мила перезвонила узнать, как чувствует себя Григорий Николаевич и так все закрутилось.

Заметим, что сегодня церемония прощания с легендой танца Григорием Чапкисом проходила в национальной филармонии в Киеве. Присутствующих было не очень много. В основном родственники маэстро, его ученики, а также несколько коллег из шоу-биза. Похоронят звезду на Байковом кладбище.

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