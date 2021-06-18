Влад Яма со слезами на глазах попрощался с Григорием Чапкисом

Хореограф очень тепло относился к Григорию Николаевичу.

Сегодня, 18 июня, в последний путь провожают легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Как передает журналист ТСН.ua, в здание филармонии, где проходит прощание, приехал коллега Григория Николаевича по проекту "Танці з зірками" Влад Яма. Один из немногих из звезд украинского шоу-биза, кто приехал проститься.

ТСН.ua

ТСН.ua

Не сдерживая слез, он попрощался с коллегой. Как рассказал Яма, он не был по факту учеником Григория Николаевича, но все равно хотел бы себя таким считать.

"Я не брал у него танцевальных уроков, но по жизни мне хотелось бы считать себя его учеником. Каждый раз, когда мы общались, я удивлялся, как у него горят глаза на паркете, вне паркета. Я так не умею, но хочу. Мы знакомы было около 15 лет. Это человек с большой буквы, это маэстро. Любил танец, любил жизнь", — поделился Влад Яма.

ТСН.ua

Он также оставил отзыв о Григории Чапкисе в книге воспоминаний, которую разместили неподалеку от места прощания с хореографом.

"Я поблагодарил за все эти теплые слова, которые я от него слышал все эти годы. Когда он оценивал меня, я иногда чувствовал, что его оценка лучше, чем тот танец, который мы показывали. Это нам давало сил. Он говорил, что наши с Наташей танцы, это настоящий театр. Это, наверное высшая похвала, которую я слышал в своей жизни", — отметил Яма.

ТСН.ua

Заметим, что проводить в последний путь Григория Чапкиса приехали все его родные из разных уголков мира. Не сдерживая слез с легендой простились сын Грег, дочь Лилия, внучка Анна Сафрончик.



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