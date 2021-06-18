Настя Каменских рассказала, как ей предлагали интим за деньги

И как на такие предложения реагировал ее муж.

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно делилась трогательной историей любви своих родителей, приоткрыла еще одну завесу своей жизни.

Так, исполнительница рассказала как в начале музыкальной карьеры к ней приставали богачи и предлагали интим за деньги. На что она просила помощи у своего будущего мужа Потапа.

"Это было очень давно, как только группа стала популярной. Алексей всегда мне помогал, и я его просила об этом. Одного мужчину даже побила розами с шипами", — отметила звезда в новом выпуске "29 вопросов" от Люкс ФМ.

instagram.com/kamenskux

Однако от невинных мужских ухаживаний Настя не отказалась бы. Артистка призналась, что ей приятно, когда на нее обращают внимание симпатичные мужчины. Более того, она просто обожает, когда Потапу симпатизируют другие женщины.

"Меня это заводит. Нравится, что он нравится кому-то, но он только мой. Мы недавно это обсуждали. Он думает так же", — рассказала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских призналась, в каких отношениях она с экс-женой Потапа Ириной Горовой. Также звезда рассказала, общается ли с сыном Потапа Андреем.

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