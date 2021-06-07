Настя Каменских вспомнила трогательную историю любви ее родителей

Лидия и Алексей встретились на сцене.

Популярная певица Настя Каменских, которая в январе потеряла отца, вспомнила трогательную историю любви его родителей.

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В интервью, которое вышло на YouTube-канале DOROTYE, артистка поделилась, что ее родные, в которых разница в возрасте 17 лет, познакомились, когда Лидии было 25 лет. Тогда Алексей Жмур, который работал концертным директором в хоре имени Веревки, увидел певицу за кулисами и влюбился.

"Мама говорит:" Он увидел меня за величественной роскошной шторой. Он на меня все время смотрел, как маньяк ". И они очень сильно влюбились. От детства я помню постоянные поцелуи, объятия", — поделилась звезда.

instagram.com/lida.kamenskux

Настя добавила, что очень рад, что Вселенная подарил ей такую семью. Ведь артистка всегда видела родителей, которые любят друг друга. Впрочем, как отметила знаменитость, не проходило и без скандалов.

"Это как в любой семье. Во всех так. Я могу сказать, что у нас — итальянская семья, очень эмоциональная. Однако, через всю их жизнь красной нитью шло любви. И мой папа всегда говорил очень важную вещь: "Неважно, чем ты занимаешься, но самое главное, чтобы ты почувствовала солнечный удар, который я ощутил с твоей мамой", — добавила Настя.

instagram.com/kamenskux

Также звезда поделилась, что у нее с покойным папой был очень сильная связь. Более того, артистка выбрала мужа — продюсера Потапа — который изрядно похож на ее отца.

Кроме того, Каменских рассказала, что родители уделяли большое внимание творческому развитию Насти, впрочем, не хвалили девочку.

"Меня очень сильно не хвалили, потому что родители были очень требовательны. Я все время ходила на какие-то кружки: хор, балет, танцы ... На пианино я играю 6 лет, все время участвовала в каких-то конкурсах, выигрывала их. И вообще должна была быть пианисткой, но затем хор и пение победили. Так что меня мало хвалили, у меня все время было ощущение, что я не достаралася, а не допела, а не дотанцювала ", призналась Настя.

instagram.com/kamenskux

Когда звезда выросла, она поинтересовалась у мамы, почему же ее так мало хвалили. В ответ Лидия сказала, что Каменских была настолько талантливым ребенком и ее так хвалили, что женщина боялась, что из-за своей лень она вообще прекратит заниматься.

Сейчас же, мама исполнительницы не скупится на комплименты дочери.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, в каких отношениях с ексдружиною Потапа Ириной Горовой. Также артистка призналась, общается с сыном Потапа Андреем.

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