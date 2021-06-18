Сын Григория Чапкиса прилетел в Киев на его похороны

Григория Николаевича провожают в последний путь в филармонии.

Сегодня, 18 июня, в Киеве в Национальной Филармонии Украины прощаются с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом.

Чтобы провести отца в последний путь специально из США в Киев прилетел сын Григория Николаевича, танцовщик Грег Чапкис. Как передает журналист ТСН.ua, возле филармонии постепенно собираются люди.

ТСН.ua

К месту прощания уже приехал катафалк, а возле филармонии выставляют венки. Церемония прощания продлится с 11 до 13 часов. Далее Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище. Там, предварительно прощание запланировано на 13 и продлится до 15 часов.

Григория Николаевича не стало 13 июня вечером.

Сын танцовщика Грег сообщил, что причиной смерти артиста стала старость.

Возле филармонии сегодня ожидают увидеть родных Григория Чапкиса, участников и судей проекта "Танці з зірками" и других коллег по шоу-бизнесу. Большинство из них сразу после трагического известия опубликовали свои фото со знаменитостью и поделились воспоминаниями. В частности Леся Никитюк, Наталья Могилевская, Влад Яма и еще десятки других людей.

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