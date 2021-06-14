Умер Григорий Чапкис: реакция звезд на смерть легендарного хореографа

Знаменитости поделились воспоминаниями о культовом украинском танцовщике.

Украинские звезды отреагировали на смерть легендарного украинского хореографа, судьи проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса, которого не стало 13 июня.

Так, многие знаменитости в своих соцсетях выразили соболезнования семье культового танцовщика, а также признались, каким он останется в их памяти.

Наталья Могилевская

"Всегда на высоте... Я хочу, чтобы вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это утрата для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим... Я ненавижу эйджизм, и вы доказали всем невеждам и слабакам, что мужчина и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами, благоухать и работать на полную. Спасибо за танец, спасибо за нашу свадьбу, спасибо за пример. Примите мою благодарность и восхищение навечно. Жаль что наша школа не успела принять всех желающих. Так научить их могли только вы"

Юрий Горбунов

"Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить"Танці з зірками"! Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь. RIP"

instagram.com/gorbunovyuriy

Леся Никитюк

"Светлая память Григорий Николаевич... Мы будем все скучать за вами. Плачу"

Франциско Гомес

"Икона. Легенда. Король танца. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и друзьям"

instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что Григорий Николаевич Чапкис умер в 91 год. О смерти легендарного хореографа стало известно 13 июня. Печальную весть подтвердил сын звезды Грег Чапкис. Он также рассказал, что стало причиной смерти.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку