Помер Григорій Чапкіс: реакція зірок на смерть легендарного хореографа

Знаменитості поділилися спогадами про культового українського танцівника.

Українські зірки відреагували на смерть легендарного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, якого не стало 13 червня.

Так, багато знаменитостей у своїх соцмережах висловили співчуття родині культового танцівника, а також зізналися, яким він залишиться у їхній пам'яті.

Наталія Могилевська

"Завжди на висоті... Я хочу, щоб вас запам'ятали таким! Мій викладач в Академії мистецтв, мій суворий суддя, мій друг і мій партнер за школою танців! Яка ж це втрата для всіх нас. Ви були таким сильним, ясним, палким... Я ненавиджу ейджизм, і ви довели всім невігласам і слабакам, що чоловік і в 90 років може мати лиск, бути зіркою, залицятися до жінок, працювати на повну. Дякую за танець, дякую за наше весілля, дякую за приклад. Прийміть мою подяку і захоплення навічно. Шкода що наша школа не встигла прийняти всіх охочих. Так навчити їх могли тільки ви"

Юрій Горбунов

"Вічна пам‘ять вам, Маестро! Важко без вас тепер уявити "Танці з зірками"! Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя! RIP"

instagram.com/gorbunovyuriy

Леся Нікітюк

"Світла пам’ять Григорію Миколайовичу… Ми будемо всі сумувати за вами. Плачу"

instagram.com/lesia_nikituk

Франциско Гомес

"Ікона. Легенда. Король танцю. Висловлюю найглибші співчуття родичам та друзям"

Камалія

"Пішов на небеса Григорій Миколайович Чапкіс ... Вічна пам'ять, велика людина, наставник, друг! R.I.P"

Нагадаємо, що Григорій Миколайович Чапкіс помер у 91 рік. Про смерть легендарного хореографа стало відомо 13 червня. Сумну звістку підтвердив син зірки Грег Чапкіс. Він також розповів, що стало причиною смерті.

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