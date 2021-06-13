Син Григорія Чапкіса підтвердив його смерть та назвав причину

Григорія Миколайовича не стало годину тому.

Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег підтвердив сумну новину про смерть танцівника.

Про це він розповів у розмові з журналістами ТСН. За словами Грега Чапкіса, батька не стало близько години тому. Також син Григорія Чапкіса зазначив, що він пішов через вік.

"О 22 з чимось. Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.

Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, проте їм з родиною ще належить визначитися з усіма подробицями. Син Григорія Миколайовича поділився, що в останні дні поруч з батьком була його донька, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала й дружина Міла.

instagram.com/gregchapkis

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - розповів Чапкіс.

Нагадаємо, щойно стало відомо про смерть легендарного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса. Йому був 91 рік.

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