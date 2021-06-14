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Астрологічний прогноз на 14 червня

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Астрологічний прогноз на 14 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягтти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу яої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня: земля.

Ангел-охоронець: дарує удачу в справах і талан, а також віщує перемогу в будь-яких починаннях.

Енергетика дня: вітається активність і ентузіазм.

Число дня: 5

Колір дня: колір води і неба — аквамариновий.

Камені дня: бурштин, бірюза, рожевий халцедон.  

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Слова дня: трансформація, внутрішня зміна.  

Містика дня: можна проводити магічні обряди, спрямовані на досягнення успіху в коханні і справах. Ворожіння цього дня розкажуть правду про майбутнє.

Табу дня: в жодному разі не можна показувати свою злість і шкодити самому собі — як на словах, так і в справах.

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