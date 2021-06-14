Астрологический прогноз на 14 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Символ дня: единорог.

Стихия дня: земля.

Ангел-хранитель: дарит удачу в делах и везение, а также предвещает победу в любых начинаниях.

Энергетика дня: приветствуется активность и энтузиазм.

Число дня: 5

Цвет дня: цвет воды и неба – аквамариновый.

Камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Слова дня: трансформация, внутреннее изменение.

Мистика дня: можно проводить магические обряды, направленные на достижение успеха в любви и делах. Гадания этого дня расскажут правду о будущем.

Табу дня: ни в коем случае нельзя показывать свою злость и вредить самому себе – как на словах, так и в делах.

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