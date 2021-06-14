СМИ опубликовали все 35 часов "пленок Медведчука"

По данным журналистов, украинские спецслужбы записывали разговоры Медведчука с 2014 года.
В Сети опубликовали все материалы "прослушки" главы политсовета "Оппозиционного платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.
Длительность записей составляет более 35 часов, говорится на YouTube-канале журналистов Bihus.Info.
По данным журналистов, "прослушивание" осуществлялось украинскими спецслужбами в рамках масштабной спецоперации еще с 2014 года.
Отмечается, что массив записей довольно хаотичен. "В частности там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку. Услышите, например, как главари террористов в Кремль звонят", - говорится в сообщении.
В то же время большое количество разговоров Медведчука не попало в эти записи, поскольку политик пользовался защищенной линией связи.
Как сообщалось, в Украине разгорелся очередной скандал после публикации Bihus.info четвертой части "пленок Медведчука".
Вопрос у общества вызвала не только сама роль кума Путина в переговорном процессе, но и история с увольнением "киборга" Андрея Гречаного ( "Рахмана"), которое, судя по записям, оттягивали, и причастным к этому называют не только Медведчука, но и пятого президента Украины Петра Порошенко.
ТСН.ua рассказал о пленках, обмене и об острой реакции Петра Порошенко и "Европейской Солидарности" на опубликованные данные. Читайте об этом по ссылке.