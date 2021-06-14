ЗМІ опублікували всі 35 годин "плівок Медведчука"

За даними журналістів, українські спецслужби записували розмови Медведчука від 2014 року.

У Мережі опублікували всі матеріали "прослуховування" голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Загальна тривалість записів становить понад 35 годин, йдеться на YouTube-каналі журналістів Bihus.Info.

За даними журналістів, "прослуховування" здійснювалося українськими спецслужбами в межах масштабної спецоперації ще від 2014 року.

Зазначається, що масив записів є доволі хаотичним. "Зокрема там є багато розмов, які не мають жодного стосунку до самого Медведчука. Почуєте, наприклад, як ватажки терористів у Кремль дзвонять", - йдеться у повідомленні.

Водночас велика кількість розмов Медведчука не потрапила до цих записів, оскільки політик користувався захищеною лінією зв'язку.

Як повідомлялося, в Україні розгорівся черговий скандал після публікації Bihus.info четвертої частини “плівок Медведчука”.

Запитання в суспільства викликала не лише сама роль кума Путіна в переговорному процесі, а й історія зі звільненням “кіборга” Андрія Гречаного (“Рахмана”), яке, судячи із записів, відтягували, і причетним до цього називають не лише Медведчука, а й п’ятого президента України Петра Порошенка.

ТСН.ua розповів про плівки, обмін та про гостру реакцію Петра Порошенка та “Європейської Солідарності” на опубліковані записи. Читайте про це за посиланням.

Новини України: директор НАБУ стверджує, що оприлюднені плівки переговорів Медведчука справжні

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