Сын Григория Чапкиса подтвердил его смерть и назвал причину

Григория Николаевича не стало час назад.

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег подтвердил печальную новость о смерти танцовщика.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами ТСН. По словам Грега Чапкиса, отца не стало около часа назад. Также сын Григория Чапкиса отметил, что он ушел из-за возраста.

"В 22 с чем-то. Будем говорить час назад. Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", — сказал Грег Чапкис.

Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми подробностями. Сын Григория Николаевича поделился, что в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

instagram.com/gregchapkis

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", — рассказал Чапкис.

Напомним, только что стало известно о смерти легендарного украинского хореографа, судьи проекта "Танці ззірками" Григория Чапкиса. Ему был 91 год.

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