Легендарный хореограф ушел из жизни в 91 год после продолжительной болезни.

Известный украинский хореограф, судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис умер. Об этом ТСН стало известно из близкого окружения легендарного хореографа.

Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

Знаменитость длительное время болел. Так, в декабре в 2020 году артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Впрочем, 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

В конце января в интервью ТСН.ua Чапкис рассказал, что его состояние было неутешительным. А недавно артист в третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел.

instagram.com/gregory_chapkis

Заметим, Григорий Чапкис родился 24 февраля в 1930 году в Кишиневе. Юношей будущая звезда работал строителем на восстановлении Крещатике, а первое образование получил в железнодорожном училище.

Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского.

Чапкис изрядно гордился, что 27 лет проработал с таким выдающимся человеком. Впоследствии артист открыл собственную школу танцев и стал судьей шоу "Танці з зірками".

Звезда был женат 4 раза и воспитывает двух детей. Последняя избранница звезды, имя которой артист не рассекречивал, была моложе хореографа на 52 года. Влюбленные поженились в 2020-м.

Григорий Чапкис с детьми / instagram.com/gregory_chapkis

Редакция сайта ТСН.ua выражает соболезнования родным и близким Григория Чапкиса.

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