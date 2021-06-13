Легендарний хореограф пішов з життя у 91 рік після тривалої хвороби.

Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс помер. Про це ТСН повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа.

Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.

Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

Наприкінці січня в інтерв’ю ТСН.ua Чапкіс розповів, що його стан був невтішний. А нещодавно артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

instagram.com/gregory_chapkis

Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

Танцювати почав у 10 років, а вже у 20 працював хореографом у Театрі імені Івана Франка. Від 1955 знаменитість виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського.

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Чапкіс неабияк пишався, що 27 років пропрацював з такою видатною людиною. Згодом артист відкрив власну школу танців та став суддею шоу "Танці з зірками".

Зірка був одружений 4 рази та має двох дітей. Остання обраниця зірки, ім’я якої артист не розсекречував, була молодша від хореографа на 52 роки. Закохані побралися 2020 року.

Григорій Чапкіс з дітьми / instagram.com/gregory_chapkis

Редакція сайту ТСН.ua висловлює співчуття рідним та близьким Григорія Чапкіса.

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