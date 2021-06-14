Гороскоп на 14 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 июня 2021 рассказывает, что лодка любви Скорпионов может разбиться, а Рыбам следует совершить подвиг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Король пентаклей"
Солнце сияет в вашей жизни. Действуйте сильно в отношениях. Начните экономить на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Похвалите себя — вы всего добились сами. Расслабьтесь в отношениях. Смело действуйте на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева кубков"
Пусть вас ведет сердце. Раскройте свою душу партнеру. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к интуиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Повешенный"
Ситуация может кардинально измениться. Осознайте свою роль в отношениях. На работе остерегайтесь смены руководства.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Страшный суд"
Вы ответственны за свои действия. Вспомните все свои «грешки» в отношениях. А на работе не расслабляйтесь.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Вспомните о прошлом. Пришло время пообщаться со старыми друзьями. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Маг"
Вы стали сильнее. Продемонстрируйте вашу силу в отношениях. В решении рабочих вопросов продемонстрируйте профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Ваша лодка любви может разбиться. В отношениях найдите то, что вас объединяет. Действуйте на работе, а не ищите виновных.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы скоро получите вознаграждение за свой труд. В любви простите друг другу подарки. А на работе ожидайте приятных сюрпризов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Башня"
Возможны изменения. Найдите прочный фундамент для отношений. Думайте, что вы делаете на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король мечей"
Храбрость — ваша ведущая черта. Избегайте боли в отношениях. А на работе стоит прислушаться к советам других.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Надо совершить подвиг. Сделайте что-то важное для любимого человека. А в рабочих вопросах примите новый вызов.
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