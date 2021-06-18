Син Григорія Чапкіса прилетів до Києва на його похорон

Григорія Миколайовича проводжають в останню путь у філармонії.

Сьогодні, 18 червня, у Києві у Національній Філармонії України прощаються з легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом.

Аби провести батька в останній путь спеціально з США до Києва прилетів син Григорія Миколайовича, танцівник Грег Чапкіс. Як передає журналіст ТСН.ua, біля філармонії поступово збираються люди.

ТСН.ua

До місця прощання вже приїхав катафалк, а біля філармонії виставляють вінки. Церемонія прощання триватиме від 11 до 13 години. Далі Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі. Там, попередньо прощання заплановане на 13 і триватиме до 15 години.

Григорія Миколайовича не стало 13 червня ввечері.

Син танцівника Грег повідомив, що причиною смерті артиста стала старість.

Біля філармонії сьогодні очікують побачити рідних Григорія Чапкіса, учасників і суддів проєкту "Танці з зірками" та інших колег по шоубізнесу. Більшість із них відразу після трагічної звістки опублікували свої фото із знаменитістю та поділилися спогадами. Зокрема Леся Нікітюк, Наталія Могилевська, Влад Яма і ще десятки інших людей.

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