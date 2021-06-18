Олександр Еллерт кумедно привітав Ксенію Мішину з днем народження

Гуморист присвятив акторці допис у Мережі.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який нещодавно показав фанам як увіковічнив своє кохання набивши тату, написав кумедне привітання Ксенії Мішиній.

Так, у своєму фотоблогу гуморист поділився незвичним фото з акторкою. На світлині Олександр тримає у своїх долонях Ксенію, яка постає у різних образах. За допомогою застосунку Photoshop Еллерт розмістив на знімку фото Мішиної, яка демонструє різні емоції.

instagram.com/ellert_a

У дописі під фото гуморист зазначив, що сьогодні день народження не у однієї Ксенії, а у всіх тих Ксеніях, яких він бачить щодня у коханій.

"І у тієї, яка сміється... У тієї, яка гарчить... І у тої, яка фиркає і у тієї, яка заціловує... У тієї, якій немає що одягнути, і у тої, яка раз на тиждень тащить додому пакети з одягом, який за декілька днів вже не можна буде одягнути... У тієї, яка якщо їсть в машині, то крихт більше, ніж було їжі... У тієї, яка домашня і у тої, яка актриса... У тієї, яка спізнюється, тому що завжди поспішає... У тієї, яка любить і у тої, яку люблять... У ніжній... У смачної... У красивої... У творчої... У "економної"... У смішної... У мудрої та милої... У різної... ", - підписав Олександр.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Еллерт і Ксенія Мішина проводили разом час У Карпатах. Закохані опановували практику стояння на цвяхах, медитували та займалися йогою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання