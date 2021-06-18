У Харківській області 27-річного чоловіка вбило струмом на електричній підстанції

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У селищі Слобожанське Харківської області біля електричної підстанції знайшли тіло місцевого жителя. 27-річного чоловіка вбило струмом.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини загибелі молодого чоловіка.

"Тіло громадянина без ознак життя було виявлено біля електричної підстанції в селищі Слобожанському Чугуївського району. Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 27-річний місцевий житель. Згідно з висновком судово-медичного експерта, причина смерті чоловіка - ураження електричним струмом", - розповіли у поліції.

За фактом загибелі чоловіка слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що Полтавській області через ураження струмом в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання