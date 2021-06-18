Симфонічні оркестри під лікарнею: у Львові гучно привітали медиків із святом

Оркестри виконували як українські, так і світові хіти.
У Львові два оркестри - театру імені Марії Заньковецької та Нацгвардії влаштували двогодинний концерт для медпрацівників, які своє професійне свято відзначають цьогоріч найближчої неділі.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Музика лунала на території лікарні швидкої допомоги. Медзаклад від початку пандемії приймав недужих на коронавірус. Оркестри виконували як українські, так і світові хіти.
Послухати їх вийшли лікарі, медсестри і санітари. А от пацієнти аплодували через вікна палат.
Таке привітання медиків розчулило. Кажуть, музичні перерви надихають їх працювати ще більш наполегливо.