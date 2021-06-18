Симфонічні оркестри під лікарнею: у Львові гучно привітали медиків із святом

Оркестри виконували як українські, так і світові хіти.

У Львові два оркестри - театру імені Марії Заньковецької та Нацгвардії влаштували двогодинний концерт для медпрацівників, які своє професійне свято відзначають цьогоріч найближчої неділі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Музика лунала на території лікарні швидкої допомоги. Медзаклад від початку пандемії приймав недужих на коронавірус. Оркестри виконували як українські, так і світові хіти.

Послухати їх вийшли лікарі, медсестри і санітари. А от пацієнти аплодували через вікна палат.

Таке привітання медиків розчулило. Кажуть, музичні перерви надихають їх працювати ще більш наполегливо.

Новини України: у Львові два оркестри відіграли двогодинний концерт для медпрацівників

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання