Допомогали медикаментами терористичній "ДНР": у Дніпрі затримали групу підприємців

Під час поставки товарів "підприємці" до митних документів вносили недостовірні дані.

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу осіб, яка постачала на територію так званої "ДНР" ліки. В документи підприємці вносили неправдиві дані про товари, які експортувалися з України.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Співробітники СБУ та прокуратури викрили групу осіб, які сприяли терористичній діяльності організації так званої "ДНР" (ч.1 ст. 258-3 КК України).

Слідство встановило, що впродовж 2021 року на території Дніпропетровської та Харківської областей група осіб, налагодила схему з постачання товарів народного споживання на непідконтрольні Україні території. Під час поставки товарів "підприємці" до митних документів вносили недостовірні дані про нібито експортування їх до Азербайджану та Грузії транзитом через територію РФ, хоча фактично ці товари постачалися на територію так званої "ДНР".

"Під час проведення обшуків правоохоронцями вилучено близько однієї тони лікарських засобів орієнтовною вартістю 1,9 мільйонів гривень, 18 тонн косметичних виробів вартістю близько 800 тисяч гривень, товарно-супроводжувальні документи тощо, а також транспортний засіб під час чергової спроби постачання товарів", - розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що телефонні переговори Віктора Медведчука із терористами "Л/ДНР" та чиновниками Кремля, які оприлюднило видання "Бігус Інфо" – справжні, стверджує директор НАБУ Артем Ситник.

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