У Києві вчителька побила дитину з аутизмом: з'явилося відео

Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58.

У Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її не слухався.

Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58.

У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю.

Відео у соцмережах оприлюднила асистентка вчительки, аби надати розголосу цьому прикрому випадку.

На відео потрапили численні штурхання, биття по сідницях та запотиличники.

Зазначається, що дитина, яка постраждала від рук вчительки, має розлади аутистичного спектру.

Є дані, що такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, нині проводиться відповідна перевірка.

В інцидент вже втрутився народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко. За його словами, цей випадок стане предметом розслідування ТСК.

"Так само ми звертаємося до правоохоронних органів", - додав він.

За інформацією Сушка, асистентці вчительки в управлінні освіти Шевченківського району нібито загрожують кримінальними провадженнями за те, що не зупинила вчительку.

Заступник директора школи №58 Володимир Мельниченко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомив, що нині проводиться перевірка, а вчителька перебуває у відпустці.

Нагадаємо, у Львові зі школи №87 звільнили вчительку початкових класів, яка знущалась із першокласників.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання