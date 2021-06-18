Помогали медикаментами террористической "ДНР": в Днепре задержали группу предпринимателей

При поставке товаров "предприниматели" в таможенных документов вносили недостоверные данные.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая поставляла на территорию так называемой "ДНР" лекарства. В документы предприниматели вносили неправдивые данные о товарах, которые экспортировались из Украины.

Об этом сообщают в пресс служба прокуратуры Днепропетровской области.

Сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили группу лиц, которые способствовали террористической деятельности организации так называемой "ДНР" (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Следствие установило, что в течение 2021 на территории Днепропетровской и Харьковской областей группа лиц, наладила схему по поставке товаров народного потребления на неподконтрольные Украине территории. При поставке товаров "предприниматели" в таможенные документы вносили недостоверные данные о якобы экспорта их в Азербайджан и Грузию транзитом через территорию РФ, хотя фактически эти товары поставлялись на территорию так называемой "ДНР".

"Во время проведения обысков правоохранителями изъято около одной тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 млн гривен, 18 тонн косметических изделий стоимостью около 800 тысяч гривен, товарно-сопроводительные документы и т.д., а также транспортное средство во время очередной попытки поставки товаров", — рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что телефонные переговоры Виктора Медведчука с террористами "Л/ДНР" и чиновниками Кремля, которые обнародовало издание "Бигус Инфо" — настоящие, утверждает директор НАБУ Артем Сытник.

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